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Росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло бійців усіх структур оборони — Резніков

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 березня, 22:52
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Російські окупанти ведуть терористичну війну
Резніков заявив, що окупанти не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною/Фото: колаж: "Сьогодні"
Резніков заявив, що окупанти не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Деталі

"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей", — зазначив Резніков.

За його словами, станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.

"Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених. Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", — наголосив міністр оборони.

Резніков зазначив, що нині керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя українців. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед це Маріуполь, міста в Сумській області, Харківській, деякі передмістя Києва.

Українську армію й надалі посилюють.

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"Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі. Я на постійному контакті з командуванням Збройних cил. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливим напрямкам. Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників", — сказав Резніков.

Він зазначив, що в Україну повернулися 200 тисяч наших громадян, щоб захищати країну. Крім того, готові воювати іноземні громадяни.

"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних cил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю. До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення. Просто будьте на контакті з центром комплектування за місцем фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати", — зазначив міністр.

Війна в Україні

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