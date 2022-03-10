Російські окупанти обстріляли Сумську область з авіації

Авіація російських окупантів бомбила околиці Сум і село Битиця. Удар був близько 00:40.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Деталі
"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня", — повідомив Живицький.
Деталі уточнюються.
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Ситуація в Україні минулої доби
- Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.
- Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОП Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.