Російські окупанти обстріляли Сумську область з авіації

Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.