"З двоколірними прапорами у друзі не приймаю": Більченко з Росії продовжує хейтити українців

Вона заборонила українцям залишати публічні коментарі на своїй сторінці у Facebook

Євгенія Більченко (на фото) відмовилася товаришувати з українцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна викладачка-русофілка Євгенія Більченко, яка серйозно захворіла у РФ, продовжує негативно висловлюватися щодо українців.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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У соцмережах Більченко почала активно розповідати про погіршення свого здоров'я та скаржитися на те, що її не хочуть лікувати безплатно. Також вона повідомила, що все ще лишається без роботи. У коментарях відразу відреагували і радили йти працювати двірником у Санкт-Петербурзі.

Після цього Більченко вирішила закрити коментарі, але дозволила залишати свої думки лише друзям із Facebook. За її словами, їй посипалися запити на додавання до друзів.

"Людей із двоколірними прапорами на аватарці я в друзі не приймаю", – написала Більченко у відповідь на це.

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Чим захворіла Більченко

Має підозру на рак шийки матки. Але водночас вона скаржиться на відсутність роботи і не здає аналізів, які їй призначають приватні клініки.

Справа в тому, що Більченко, згідно з російським законодавством, не може лікуватися у державних поліклініках та користуватися стаціонаром.

За що Більченко не люблять в Україні

Наприкінці січня 2021 року студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

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Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою, і Більченко поїхала до РФ.

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