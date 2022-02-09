Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"З двоколірними прапорами у друзі не приймаю": Більченко з Росії продовжує хейтити українців

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вона заборонила українцям залишати публічні коментарі на своїй сторінці у Facebook
Євгенія Більченко (на фото) відмовилася товаришувати з українцями
Євгенія Більченко (на фото) відмовилася товаришувати з українцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна викладачка-русофілка Євгенія Більченко, яка серйозно захворіла у РФ, продовжує негативно висловлюватися щодо українців.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Реклама

У соцмережах Більченко почала активно розповідати про погіршення свого здоров'я та скаржитися на те, що її не хочуть лікувати безплатно. Також вона повідомила, що все ще лишається без роботи. У коментарях відразу відреагували і радили йти працювати двірником у Санкт-Петербурзі.

Після цього Більченко вирішила закрити коментарі, але дозволила залишати свої думки лише друзям із Facebook. За її словами, їй посипалися запити на додавання до друзів.

"Людей із двоколірними прапорами на аватарці я в друзі не приймаю", – написала Більченко у відповідь на це.

Реклама

Чим захворіла Більченко

Має підозру на рак шийки матки. Але водночас вона скаржиться на відсутність роботи і не здає аналізів, які їй призначають приватні клініки.

Справа в тому, що Більченко, згідно з російським законодавством, не може лікуватися у державних поліклініках та користуватися стаціонаром.

За що Більченко не люблять в Україні

Наприкінці січня 2021 року студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

Реклама

Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою, і Більченко поїхала до РФ.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Пишаюся, що я росіянка" вирвали з контексту. Ми поспілкувалися з вчителькою, що звільнилася через скандал Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві біля станції метро Голосіївська спалахнула масштабна пожежа (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

249 770

захворіло за тиждень в Україні

+15%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.96

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.93

Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти