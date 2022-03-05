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Загроза безпеці всього світу: як окупанти обстрілювали ЗАЕС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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5 березня, 18:59
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Енергоатом поділився відео з блоку керування станції під час атаки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Енергоатом" показав ексклюзивне відео, на якому працівники Запорізької атомної електростанції намагалися переконати загарбників припинити стрілянину по ній, оскільки це може бути небезпечним для всього світу.

Також оператор розповів хроніку подій на блоковому щиті управління працюючого енергоблоку ЗАЕС. Саме звідти відбувається управління керують усіма його основними системами – реактором, турбіною, допоміжним обладнанням та систем безпеки.

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"От що відбувалося о першій годині ночі 4 березня 2022 року на блоковому щиті управління третього енергоблока Запорізької АЕС, захопленої нині російськими окупантами. Працююча зміна персоналу за допомогою гучномовця та системи оповіщення, яку чути на всій території станції, намагалося "достукатися".

– Припиніть стрілянину по ядерно-небезпечному об'єкту! Негайно припиніть стрілянину! Ви ставите під загрозу безпеку всього світу! Робота життєво важливих органів Запорізької станції може бути порушена. Нашими силами неможливо її відновити. Увага! Припиніть стрілянину...", — розповідається у повідомленні.

Оператор українських АЕС наголосив, що співробітники станцій доклали всіх сил, щоб запобігти жахливій катастрофі.

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"Може, хтось із безусих строчників, які забираються "на навчання", справді не знав, куди й навіщо їх доставляють. Але тут, на найбільшій атомній електростанції Європи, загарбники добре розуміють, куди вони ціляться і які наслідки. Українські атомники роблять усе можливе, щоб зупинити загрозу світової ядерної катастрофи", — розповіли в "Енергоатомі".

Захоплення Запорізької АЕС

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі– Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа.

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Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", – йдеться у заяві посольства США у Twitter.

Ситуація в Україні 5 березня

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