Україна не капітулюватиме! Не вірте дипфейкам – Центр інформбезпеки

Президент не здасть нашої держави!

Фото: колаж "Сьогодні"

Ймовірно, Росія спробує використати дипфейк звернення президента Володимира Зеленського, який нібито оголошуватиме про капітуляцію України.

Про це попереджають у Центрі інформаційної безпеки.

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Така технологія дозволяє у відео замінювати особи відомих людей, які майже неможливо відрізнити від справжніх. Однак таке відео фейкове – воно створене через алгоритми машинного навчання.

Відтак українців просять знати, що якщо таке відео з'явиться, – це фейк. Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі.

"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається тільки придумати фейкову перемогу, закрити в себе інтернет та всі контакти з іншим світом", — наголошують на Центрі інформаційної безпеки.

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