Вже готувалися до параду: в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ

Жителі Ірпеня у гаражі знайшли парадну форму російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал. Еспресо .
Раніше ми писали про те, що в Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодяглися у цивільне.
Ситуація із диверсантами
- 25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів , які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.
- Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти , що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів
- 26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.
- Поряд із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.
- Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.
11-й день війни в Україні
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