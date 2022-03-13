У Білорусі морги переповнені російськими військовими

Журналісти отримали свідоцтва про переповнені російськими військовими лікарнями та моргами в Гомелі та Мозирі

Трупи завезли до країни потягами / Фото: Колаж: Сьогодні

Госпіталі та морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять із початку вторгнення до України. Як пишуть ЗМІ, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, їм загрожує звільнення.

Про це пише Радіо Свобода.

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Минулого тижня тіла російських військових у Мозирі були занурені у потяги ВАТ "Російські залізниці".

"Трупів було неможливо багато. Люди, що знаходилися на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у поїзд. Люди почали знімати відео, але військові наздогнали їх і наказали видалити. У селі Кам'янка під Мозирем цвинтар загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Мабуть, там почали ховати росіян", – розповів мешканець Мозиря.

Місцеві додали журналістам, що шпиталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг місцевих жителів обмежений.

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А мешканці Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

"На "Уралі" їхні трупи везуть до аеропорту, а звідти – до Росії", – каже мешканець Гомеля.

Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони заборонені міжнародними угодами.

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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", – написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю в українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

"Визволителі у всій красі. Скотини. Не люди", – зазначив Білошицький.

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