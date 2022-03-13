В Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста New York Times

Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Ще одного журналіста поранено.
"Звичайно, професія журналіста припускає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора", – прокоментував Нєбитов.
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Тим часом до "Охматдиту" привезли пораненого американського журналіста, де йому надають медичну допомогу. Він ще не знає, що його колега загинув. Відео опублікувало видання "Обозреватель".
Війна в Україні 13 березня
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