В Сфісі президента заявили про можливість спроби захоплення урядового кварталу

Російські диверсанти можуть проникнути в урядовий квартал у Києві – про це заявив на брифінгу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Можливе точкове десантування та спроба проникнути в урядовий квартал. Одна з цілей – прибрати найвище керівництво країни", — сказав Подоляк. З цієї причини він закликав журналістів роз'їхатися по редакціях та працювати звідти.
"Ситуація керована. Повинен попередити, що можуть бути деякі ексцеси — обстріли й так далі. Вони будуть продовжуватися сьогодні точно. Безумовно, РФ зараз не йде на жодні розмови, вони прийняли фатальне рішення і намагатимуться його виконати. Вони будуть намагатися максимально нанести нам шкоди і якихось своїх цілей досягти", — додав він.
Далі по темі
Напад Росії на Україну
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".
- Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України.
- Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
- За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу, що у столиці може статися друга серія ракетних ударів.
- У Мережі з'явилося відео атаки російських вертольотів над Гостомелем.