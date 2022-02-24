В Сфісі президента заявили про можливість спроби захоплення урядового кварталу

Михайло Подоляк розповів про цілі російських військових

Офіс президента можуть захопити / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські диверсанти можуть проникнути в урядовий квартал у Києві – про це заявив на брифінгу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Можливе точкове десантування та спроба проникнути в урядовий квартал. Одна з цілей – прибрати найвище керівництво країни", — сказав Подоляк. З цієї причини він закликав журналістів роз'їхатися по редакціях та працювати звідти.

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"Ситуація керована. Повинен попередити, що можуть бути деякі ексцеси — обстріли й так далі. Вони будуть продовжуватися сьогодні точно. Безумовно, РФ зараз не йде на жодні розмови, вони прийняли фатальне рішення і намагатимуться його виконати. Вони будуть намагатися максимально нанести нам шкоди і якихось своїх цілей досягти", — додав він.

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