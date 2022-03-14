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До Росії прибули сотні найманців із Сирії – Генштаб ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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14 березня, 14:56
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Окупанти накопичують резерви для війни проти України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії прибули сотні найманців з Сирії для участі у війні проти України.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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"Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, поблизу українського кордону у Ростовській області РФ та Гомельській області Білорусі розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки.

У Генштабі додали, що ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як у районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів.

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До участі у війні проти України планується залучити до 16 тисяч іноземців, здебільшого з країн Близького Сходу. Проте підрозділи диктаторських режимів Лівії, Сирії, Ємену та інших азіатських країн не можна назвати "значною бойовою силою", а їхні реальні здібності слід оцінити виключно як "гарматне м'ясо".

Також ми інформували, що Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній. Зокрема відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.

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