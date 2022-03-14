В Россию прибыли сотни наемников из Сирии – Генштаб ВСУ

Оккупанты накапливают резервы для войны против Украины

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В Россию прибыли сотни наемников из Сирии для участия в войне против Украины .

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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"Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, вблизи украинской границы в Ростовской области РФ и Гомельской области Беларуси развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

В Генштабе добавили, что ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов.

Путин объявил о массовом наборе наемников

Президент РФ Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине.

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К участию в войне против Украины планируется привлечь до 16 тысяч иностранцев, в основном из стран Ближнего Востока. Однако подразделения диктаторских режимов Ливии, Сирии, Йемена и других азиатских стран нельзя назвать "значительной боевой силой", а их реальные способности следует оценить исключительно как "пушечное мясо".

Также мы информировали, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.