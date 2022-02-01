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В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО-2022: що потрібно знати абітурієнтам

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 08:53
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До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення-перепустки, в яких буде вказано час та місце проведення тестування
В Україні ЗНО цього року розпочнеться з 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні ЗНО цього року розпочнеться з 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 лютого в Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Вона триватиме до 9 березня.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про реєстрацію на ЗНО?

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести максимум із 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО проходитиме з 13 навчальних предметів.

Якщо учасники бажають здати понад 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб.

Щоб додатково здати одну з іноземних мов у 2022 році, потрібно буде заплатити 789 гривень, вартість здачі інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 гривні.

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До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час та місце проведення ЗНО.

Графік проведення ЗНО

Основне тестування проходитиме з 23 травня до 17 червня, а з 23 червня до 15 липня відведено час для додаткової сесії.

  • Фізика – 23 травня
  • Хімія – 26 травня
  • Українська мова та література – 31 травня
  • Математика – 3 червня
  • Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня
  • Англійська мова – 7 червня
  • Історія України – 10 червня
  • Географія – 14 червня
  • Біологія – 17 червня

Документи для реєстрації

Для успішної реєстрації на ЗНО необхідно підготувати такі документи:

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  • копію паспорта громадянина України;
  • фотографію 3х4 см.

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