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Військовий облік для жінок: які професії можуть прибрати зі списку

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 13:38
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Глава Міноборони обговорював питання скорочення списку професій жінок, які мають перебувати на військовому обліку
Міноборони перегляне перелік професій
Міноборони перегляне перелік професій / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України перегляне список професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Про це розповіли сайту "Сьогодні" у Міністерстві оборони.

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Раніше з'явилася інформація від голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича (фракція "Слуга народу") про те, що Міністерство оборони України скоротить розширений перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

"Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням", – написав Завітневич у Facebook.

Що кажуть у Міноборони

У Міноборони нам підтвердили, що глава відомства обговорював питання щодо скорочення списку професій жінок, які мають перебувати на військовому обліку. Втім, у відомстві поки що не дали однозначної відповіді на питання, які спеціальності будуть прибрані зі списку.

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У свою чергу ситуацію прокоментували військові експерти і спрогнозували, які спеціальності з великою ймовірністю будуть викреслені з гучного наказу 313.

"У списку потрібно залишити медиків, телефоністок, топографів, цивільних авіадиспетчерів, IT-фахівців, бухгалтерів, діловодів, метрологів, стандартизаторів. Тобто залишити потрібно всіх, хто знадобиться у військовій справі. Викреслювати можна журналісток, офіціантів, готельєрів, малярів, штукатурів , бібліотекарів", – вважає військовий експерт Олег Старіков.

На його думку, первісний список складався людьми, які не знайомі з поняттям мобілізаційної підготовки.

Військовий облік для жінок

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професійдля жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та перебувати у ньому до 60 років.

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Зареєструватися та стати на облікзобов'язані протягом одного року.

Жінки, які вирішать не ставати на військовий облік, будуть платити штрафи.

Варто зазначити, що наказ Міноборони про те, що українки мають стати на військовий облік, не означає обов'язкової служби. Як з'ясувалося, це не заклик, а захід на випадок потреби.

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