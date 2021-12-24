Воинский учет для женщин: какие профессии могут убрать из списка

Глава Минобороны обсуждал вопрос сокращения списка профессий женщин, которые должны состоять на воинском учете

Минобороны пересмотрит список профессий / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины пересмотрит список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет.

Об этом рассказали сайту "Сегодня" в Министерстве обороны.

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Ранее появилась информация от главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича (фракция "Слуга народа") о том, что Министерство обороны Украины сократит расширенный список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет.

"Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", – написал Завитневич в Facebook.

Что говорят в Минобороны

В Минобороны нам подтвердили, что глава ведомства обсуждал вопрос сокращения списка профессий женщин, которые должны состоять на воинском учете. Впрочем, в Минобороны пока не дали однозначного ответа на вопрос, какие специальности будут убраны из списка.

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В свою очередь, ситуацию прокомментировали военные эксперты и спрогнозировали, какие специальности с большой долей вероятности будут вычеркнуты из нашумевшего приказа 313.

"В списке нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов. То есть, оставить нужно всех, кто пригодится в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официантов, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей", – считает военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, первоначальный список составлялся людьми, не знакомых с понятием мобилизационной подготовки.

Воинский учет для женщин

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет и находиться в нем до 60 лет.

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Зарегистрироваться и стать на учет обязаны в течение одного года.

Женщины, которые решат не становиться на воинский учет, будут платить штрафы.

Стоит отметить, что приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательной службы. Как выяснилось, это не призыв, а мероприятие на случай необходимости.

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