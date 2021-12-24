Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Воинский учет для женщин: какие профессии могут убрать из списка

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 13:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава Минобороны обсуждал вопрос сокращения списка профессий женщин, которые должны состоять на воинском учете
Минобороны пересмотрит список профессий
Минобороны пересмотрит список профессий / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины пересмотрит список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет.

Об этом рассказали сайту "Сегодня" в Министерстве обороны.

Реклама

Ранее появилась информация от главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича (фракция "Слуга народа") о том, что Министерство обороны Украины сократит расширенный список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет.

"Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", – написал Завитневич в Facebook.

Что говорят в Минобороны

В Минобороны нам подтвердили, что глава ведомства обсуждал вопрос сокращения списка профессий женщин, которые должны состоять на воинском учете. Впрочем, в Минобороны пока не дали однозначного ответа на вопрос, какие специальности будут убраны из списка.

Реклама

В свою очередь, ситуацию прокомментировали военные эксперты и спрогнозировали, какие специальности с большой долей вероятности будут вычеркнуты из нашумевшего приказа 313.

"В списке нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов. То есть, оставить нужно всех, кто пригодится в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официантов, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей", – считает военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, первоначальный список составлялся людьми, не знакомых с понятием мобилизационной подготовки.

Воинский учет для женщин

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет и находиться в нем до 60 лет.

Реклама

Зарегистрироваться и стать на учет обязаны в течение одного года.

Женщины, которые решат не становиться на воинский учет, будут платить штрафы.

Стоит отметить, что приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательной службы. Как выяснилось, это не призыв, а мероприятие на случай необходимости.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

Covid’19

TV-News

Дашборд

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять