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Моторошна ДТП з маршруткою біля Чернігова: 8 грудня в області оголосили днем жалоби

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 16:02
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На території області будуть приспущені державні прапори та скасують всі святкування
Жахлива ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей.
Жахлива ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП маршрутки та вантажівки під Брусиловом. Унаслідок жахливої аварії загинули 13 людей, ще 7 в лікарнях в тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі ОДА.

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У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендували цього дня скасувати розважальні заходи.

Що відомо про ДТП під Чернігівом

  • Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
  • Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
  • Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
  • У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
  • На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
  • Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
  • За останніми даними – 13 людина загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
  • У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
  • Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
  • Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.

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