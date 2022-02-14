COVID-19 в Украине: вирус отступает, а врачи снова зарабатывают на эпидемии

Украина получит от Литвы вакцину против COVID-19компании Johnson & Johnson, а ситуация с коронавирусом улучшилась в нескольких областях. Однако врачи продолжают подделывать COVID-сертификаты и зарабатывать на этом деньги.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию про COVID-19 в Украине.
Коронавирус в стране
За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.
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Также за прошлые сутки:
- госпитализировали – 2 270 людей,
- умерли – 142 человека,
- вылечились – 9 338 людей.
Ситуация становится лучше?
По состоянию на утро 14 февраля в Украине снова обновили карантинные зоны. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве и двух областях.
Теперь в желтой зоне три региона. Еще пять областей – в красной. Остальные находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений.
Желтая:
- город Киев,
- Полтавская область,
- Харьковская область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.
Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус
При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками вирусной пневмонии;
- с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
Прививки от COVID-19 на КПВВ
Украина получит от Литвы вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson. В частности, вакцина будет передана для прививки украинцев на пунктах пропуска.
Бесплатные пункты COVID-тестирования и прививки расположены на территории КПВВ "Станица Луганская". Там есть выбор вакцин, а также достаточно бесплатных быстрых тестов.
Врачи продолжают подделывать сертификаты
В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему подделки COVID-сертификатов в медучреждении. В результате врачи-нарушители "заработали" 2 миллиона гривен.
Медсестра определяла "клиентов" и склоняла к подделке документов тех, кто не хотел вакцинироваться. За подделку сертификата о прививке медики требовали 3 тысячи гривен.