COVID-19 в Україні: вірус відступає, а лікарі знову заробляють на епідемії

Україна отримає від Литви вакцину проти COVID-19компанії Johnson & Johnson, а ситуація з коронавірусом покращилася в кількох областях. Проте лікарі продовжують підробляти COVID-сертифікати та заробляти на цьому гроші.
Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про COVID-19 в Україні.
Коронавірус в країні
За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.
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Також минулої доби:
- госпіталізували – 2 270 людей,
- померли – 142 особи,
- вилікувалися – 9 338 людей.
Ситуація стає кращою?
Станом на ранок 14 лютого в Україні знову оновили карантинні зони. Ситуація з коронавірусом покращилася у Києві та двох областях.
Тепер у жовтій зоні три регіони. Ще п'ять областей – у червоній. Решта перебувають у помаранчевій зоні карантинних обмежень.
Жовта:
- місто Київ,
- Полтавська область,
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
У помаранчевій зоні карантину знаходяться решта областей.
Коли потрібно здавати ПЛР-тест на коронавірус
Під час огляду лікар повинен визначити потребу тестування.Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов'язково повинен призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:
- з підозрою на COVID-19;
- з ознаками інших ГРВІ;
- з ознаками вірусної пневмонії;
- з позашпитальною пневмонією;
- контактним особам у разі появи симптомів, які виключають COVID-19.
Щеплення від COVID-19 на КПВВ
Україна отримає від Литви вакцину проти COVID-19компанії Johnson & Johnson. Зокрема, вакцину буде передано для щеплення українців на пунктах пропуску.
Безплатні пункти COVID-тестування та щеплення розташовані на території КПВВ "Станиця Луганська". Там є вибір вакцин та достатньо безплатних швидких тестів.
Лікарі продовжують підробляти сертифікати
На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила ще одну схему підробки COVID-сертифікатів у медустанові. В результаті лікарі-порушники "заробили" 2 мільйони гривень.
Медсестра визначала "клієнтів" та схиляла до підробки документів тих, хто не хотів вакцинуватися. За підробку сертифікату про щеплення медики вимагали 3 тисячі гривень.