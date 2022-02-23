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"Это не прогноз погоды": Зеленский и Науседа ответили, чего ждать от Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 16:29
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Владимир Зеленский отметил, что Украина готова ко всему
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Нельзя спрогнозировать, какие в дальнейшем будут шаги со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который транслирует телеканал "Украина 24".

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"Мы ко всему готовы"

"Это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что может быть, какие шаги могут быть со стороны Российской Федерации, сепаратистов и личных решений президента РФ, не могу сказать. Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия. Мы ко всему готовы", – заявил президент Украины.

/ Фото: Украина 24

"Риторики недостаточно"

В свою очередь президент Литовской Республики Гитанас Науседа отметил, что спрогнозировать ситуацию сложно:

"Российская сторона во многом зависит от реакции западных стран. Мы можем радоваться тому, что действия России вызвали объединенную реакцию Европы и всего мира. Но риторики сегодня недостаточно. Нам нужны сильные решения, которые мы не можем откладывать на потом. Они должны приниматься сегодня и сейчас скоординированным способом".

/ Фото: Украина 24

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Президент также заявил, что рад, что Европейский Союз принял пакет санкций против РФ:

"Я думаю, что это серьезный фактор сдерживания. Такова ситуация, когда мы можем четко продемонстрировать неготовность терпеть происходящее. Речь идет о наглом нарушении международного права, создающего очень плохой прецедент и уничтожающего всю архитектуру безопасности, с которой мы жили десятилетиями. Это очень опасная дорога в никуда. Я бы пригласил Россию попытаться понять последствия своих действий".

Признание "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Кроме этого, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.

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Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР" и выступил с новым обращением к нации.

Напомним, в Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планируют признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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