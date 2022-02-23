"Це не прогноз погоди": Зеленський та Науседа відповіли, чого чекати від Путіна

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до всього

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Не можна спрогнозувати, які надалі будуть кроки з боку Російської Федерації щодо України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який транслює телеканал "Україна 24".

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"Ми до всього готові"

"Це серйозніші речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, що може бути, які кроки можуть бути з боку Російської Федерації, сепаратистів та особистих рішень президента РФ, не можу сказати. Але я без прогнозів точно знаю, як діятиме наша армія. Ми готові до всього", – заявив президент України.

/ Фото: Україна 24

"Риторики недостатньо"

Своєю чергою президент Литовської Республіки Гітанас Науседа зазначив, що спрогнозувати ситуацію складно.

"Російська сторона багато в чому залежить від реакції західних країн. Ми можемо радіти з того, що дії Росії викликали об'єднану реакцію Європи та всього світу. Але риторики сьогодні недостатньо. Нам потрібні сильні рішення, які ми не можемо відкладати на потім. Вони повинні ухвалюватися сьогодні і зараз у скоординований спосіб".

/ Фото: Україна 24

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Президент також заявив, що радий, що Європейський Союз ухвалив пакет санкцій проти РФ:

"Я думаю, що це серйозний фактор стримування. Така ситуація, коли ми можемо чітко продемонструвати неготовність терпіти те, що відбувається. Йдеться про нахабне порушення міжнародного права, що створює дуже поганий прецедент і знищує всю архітектуру безпеки, з якою ми жили десятиліттями. Це дуже небезпечна дорога. Я б запросив Росію спробувати зрозуміти наслідки своїх дій".

Визнання "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки. Крім цього, ОДКБ може запровадити своїх миротворців на Донбас.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР" і виступив із новим зверненням до нації.

Нагадаємо, у Вірменії, слідом за Казахстаном, заявили, що не планують визнавати так звані республіки "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян.

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