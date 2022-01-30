Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус, итоги недели. До 50 тыс. больных в сутки и вакцинация детей от 5 лет

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине растет заболеваемость COVID-19, но пик заражений прогнозируют на следующей неделе
Коронавирус, итоги недели. До 50 тыс. больных в сутки и вакцинация детей от 5 лет
Коронавирус, итоги недели. До 50 тыс. больных в сутки и вакцинация детей от 5 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе в Украине фиксировали новые антирекорды COVID-случаев в сутки. Две области уже находятся в красной зоне, а еще 15 регионов перешли в оранжевую зону адаптивного карантина.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

Реклама

Коронавирус в Украине

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек, а выздоровели – 3 618 402 человека. Зафиксировано 100 125 летальных исходов. Всего провели 18 009 334 ПЦР-тестирований.

А недавно в стране был антирекорд по COVID-случаям з все время пандемии. За сутки 28 января зафиксировали 37 351 заболевших.

Пик COVID-заболеваемости

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на следующей неделе, максимум в течении двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

Реклама

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев, – Ред.) – здесь сказать гораздо труднее", – заявил Бровченко.

Доктор наук навел в качестве примера ситуацию в столице, где 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

"Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев", – объяснил он.

Из-за таких погрешностей в Украине сложно спрогнозировать показатели заболеваемости с точностью до тысячи. Скорее всего, больше всего новых случаев будет в следующую пятницу и субботу – около 50 тысяч с погрешностью в 5 тысяч.

Реклама

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человек, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек. Всего провели 30 279 598 прививок.

Прививки против COVID-19 для детей

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако, если производители вакцин внесут изменения в инструкцию, то Минздрав не будет ставить блок и будут вакцинировать детей от 5 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ни один производитель вакцины на сегодняшний день не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые используются для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям от 5 до 12 лет", – говорит Виктор Ляшко.

На сегодняшний день в Украине вакцинируют детей от 12 лет и старше. Соответствующие препараты зарегистрированы в стране.

"Соответствующие изменения в инструкции были внесены. Если разрешат вакцинировать детей от 5 лет, то мы точно не будем ставить блок, чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививке", – добавил Виктор Ляшко.

"Молнупиравир" для украинцев

В Украине появятся таблетки от коронавируса "Молнупиравир" для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска:

  • избыточный вес;
  • возраст более 60 лет;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца.

"Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

Плохие COVID-показатели в 6 областях

В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень скоро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.

"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.

Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.

По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпидопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.

Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.

Тотальный локдаун

Тотальный локдаун

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что локдаун стране пока не грозит.

"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходили вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.

Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.

Карантинные зоны

В красную зону попали следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Одесская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Конец пандемии

В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Январь "попрощается" снегопадом? Какую погоду ждать в Киеве Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

185 014

заболело за неделю в Украине

+80%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять