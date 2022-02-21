Новый вариант омикрона, но заболевших меньше. Что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине за сутки 20 февраля зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также в нашей стране обнаружили новый вариант штамма омикрон.
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Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1254, а медработников – 151. При этом за 19 февраля обнаружили 17 448 случаев.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1886 человек;
- летальных исходов – 127;
- выздоровели – 13 904 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 734 333 человека;
- поправились – 3 952 363 человека;
- летальных исходов – 104 645.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2297;
Винницкая область – 140;
Волынская область – 443;
Днепропетровская область – 1353;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 480;
Закарпатская область – 137;
Запорожская область – 564;
Ивано-Франковская область – 126;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 313;
Луганская область – 188;
Львовская область – 290;
Николаевская область – 1099;
Одесская область – 1011;
Полтавская область – 502;
Ровенская область – 251;
Сумская область – 251;
Тернопольская область – 156;
Харьковская область – 911;
Херсонская область – 582;
Хмельницкая область – 203;
Черкасская область – 633;
Черновицкая область – 184;
Черниговская область – 368.
В Украине обнаружили новый вариант штамма омикрон
В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса омикрон – BA.2. В нашей стране пока зарегистрированы единичные случаи. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Как рассказал Кузин, на территории нашей страны зарегистрированы варианты омикрона BA.1 и BA.2.
"Пока это единичные случаи. Но на самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал санврач.
Важно отметить, что у варианта BA.2 нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма дельта. Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.
В Украине могут ввести локдаун? Ляшко рассказал о COVID-ситуации
В Украине не планируют вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Страна уже прошла пик заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
"Я как министр здравоохранения совместно с главным государственным санитарным врачом будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой деятельности является сохранение жизни украинцев, сохранение здоровья украинцев. В случае необходимости мы будем инициировать введение дополнительных карантинных ограничений", – сказал Ляшко.
Он добавил, что не нужно ожидать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические средства.
"Во-первых, вакцинация, во-вторых, четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение. Появились противовирусные препараты прямого действия, появилась вакцина и новые штаммы теряют агрессивность. Мы прошли пик, мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в красном уровне эпидемической опасности для вакцинированных, поэтому вопрос (о введении ограничений. – Ред.) не рассматривается и введение локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", – сказал Ляшко.
Дети могут тяжело переносить омикрон
В Украине новый штамм коронавируса омикрон все чаще поражает детей. При этом уровень вакцинации среди детей сейчас очень низкий. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По словам санврача, сейчас в нашей стране от 12 до 18 лет очень низкие показатели вакцинации против коронавируса. До 12 лет вообще нет вакцинации, поэтому омикрон очень быстро распространяется в этой группе.
Кузин заявил, что дети могут переносить коронавирус так же тяжело, как и взрослые, особенно, если у них есть другие заболевания – астма, сахарный диабет, онкозаболевание, хронические неинфекционные заболевания.
"Поэтому таких детей часто госпитализировали и смотрели за их состоянием. Раньше детские койки в больницах были заполнены на 70%, а сейчас на 30%" – добавил Кузин.
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