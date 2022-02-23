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Рада сегодня введет чрезвычайное положение — депутаты

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 11:02
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ЧП затронет несколько областей Украины
Верховная Рада приняла важное решение
Верховная Рада приняла важное решение / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада сегодня может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей. А также, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонской области. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Также об этом написал нардеп Ярослав Железняк.

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"С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение в ряде областей (не по всей стране)", — сообщил он.

Чрезвычайное состояние вводится, по закону, максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.

Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет выполнять ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России. Также Путин потребовал от Украины отказаться от вступления в НАТО.

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