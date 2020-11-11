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Когда вся Украина "покраснеет"? Ученые сделали прогноз заболеваемости COVID

11 ноября, 16:18

Виталий Андроник Виталий Андроник

Когда заболеваемость достигнет 11-15 тысяч, а занятость коек - 85%, то по всей стране введут красную зону карантина

Еще две недели назад Минздрав сообщал о 7000-8000 тыс. больных за сутки. Теперь в Украине выявляют около 10 тыс. больных COVID-19 за день. В Украине ввели общенациональный карантин.

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До конца этой недели Украина окончательно перейдет отметку 10 тысяч новых выявленных больных за сутки, отмечают украинские ученые. Чем ближе статистика приближается к 15 тыс. новых больных за день, тем ближе Украина к тому, что по всей стране введут ограничения "красной" зоны карантина.

Какая сейчас ситуация с заболеваемостью?

В Украине выявляют последние дни более 10 тыс. новых больных COVID-19.

Рост заболеваемости в частности связан с тем, что Минздрав начал больше тестировать. В сутки лаборатории проводят 40-50 тысяч тестов. Две недели назад это число редко когда доходило до 35 тысяч.

Все будет зависеть от числа тестов. Грубо говоря, если бы сейчас делали не 30 тыс. тестов в сутки, а 100 тысяч, то у нас уже были бы показатели 12000 и 15 000.

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Более точно ситуацию с COVID-19 показывает число госпитализированных.

За последний месяц число госпитализированных больницах увеличилось на 33928

В больницах на сегодняшний день находятся уже 28 564 COVID-пациента.

Из-за роста госпитализаций Минздрав объявил, что начинает перепрофилировать больницы и увеличивает число коек для больных COVID-19 с 50 до 80 тысяч. Все плановые операции остановили. Пока занятость коек больными ковид по стране составляет 39%.

Что изменится до конца недели?

В Национальной академии наук прогнозируют, что 15 ноября число в среднем в стране будут выявлять 11 тысяч больных в сутки.

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Бровченко Игорь

председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины

Рост заболеваемости продолжается устойчивыми темпами на протяжении четырех месяцев. В одну неделю он может ускорится, в другую – замедлиться. Но общая тенденция роста продолжается. Сейчас в Украине 10 тысяч новых больных в сутки. Мы будем иметь 11 тысяч новых случаев в среднем на пятницу

В Киевской школе экономики отмечают, за количеству активных больных и умерших от коронавирусной болезни Украина в пятерке стран Европы с населением более 10 млн с самыми худшими показателями.

По прогнозам КШЕ, до 16 ноября, количество смертей от ковид достигнет 12000. По прогнозам НАН Украины – 9791.

Что будет, если уровень заболеваемости повышается очень резко?

Минздрав рассматривает два варианта, как будут разворачиваться события в зависимости от числа заболевших за сутки и занятости коек больными.

  1. Ежедневное количество новых больных 11 000-15 000: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.
    Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали.

  2. Ежедневное количество новых инфицированных около 20 000. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.
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После введения карантина выходного дня, по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и заправки. Все остальное закроют.

Это должно уменьшить уровень заболеваемости в стране и растянуть нагрузку на больницы. Как будет работать карантин выходного дня и поможет ли это уменьшить статистику заболеваемости, читайте в материале "Сегодня": Карантин выходного дня может усугубить эпидемию в Украине.

Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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прогноз коронавирус заболеваемость НАН Украины

Источник: Сегодня

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