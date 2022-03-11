Як визначити системи радіоелектронної боротьби та розвідки РФ – фото та характеристика техніки окупантів

Завдання для всіх громадян, хто може – знищувати російські системи РЕБ та РЕР

Системи радіоелектронної боротьби знешкоджують безпілотники та координують атаки танків та БТР-ів окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян країни чинити тотальний опір російським окупантам і знищувати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки ворогів, за допомогою яких координуються танки та БТР-и окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пріоритетна мета – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Слід знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська та забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – знищувати колони забезпечення та системи РЕБ/РЕВ" , – написав Резніков.

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Міністр також опублікував фото та модифікації ворожої техніки, яку необхідно знищувати насамперед:

станція 1РЛ257 "КРАСУХА-4"

комплекс перешкод РБ-531Б "ІНФАУНА"

комплекс РЕБ "ЛЕЄР-2"

комплекс РЕБ "ДІБАЗОЛ"

станція Р37-ВА

комплекс РЕБ "ЛЕЄР-3"

станція Р-934Б

комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

Крім того, армія Росії використовує такі системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки:

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мобільний комплекс радіомоніторингу та РЕБ БпЛА "Шипшина-Аеро"

комплекс РЕБ з БПЛА "Сілок"

комплекс РЕБ з БПЛА "Репелент"

автоматичний комплекс радіоперешкод супутникового радіозв'язку "Тірада"

автоматизована станція перешкод бортовим РЛС літаків та супутників "КРАСУХА-2.0"

автоматизована станція перешкод користувачам супутникових радіонавігаційних систем Р-330Ж "Житель"

Сайт "Сьогодні" з'ясував основні характеристики даної техніки.

Станція 1РЛ257 "КРАСУХА-4"

"КРАСУХА-4" – російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ). Призначений для прикриття командних пунктів, угруповань військ, засобів ППО, важливих промислових та адміністративно-політичних об'єктів. Комплекс аналізує тип сигналу і впливає на станції радіолокації (РЛС) противника завадовим випромінюванням. Здійснюють приглушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем. За деякими даними, комплекс РЕБ "Красуха-4" здатний "глушити" як сигнал радіолокаційних станцій противника, так і радіоканали управління безпілотними літальними апаратами. До складу комплексу "КРАСУХА-4" входять 4 машини зі спеціальним обладнанням.

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Комплекс перешкод РБ-531Б "ІНФАУНА"

Комплекс РБ-531Б "ІНФАУНА" призначений для захисту авто та бронетехніки, а також особового складу від будь-яких видів радіокерованих мін, пошуку та приглушує оптичні та електронні засоби розвідки противника, забезпечує приглушення радіотехнічних систем зв'язку. Апаратура широкодіапазонної високошвидкісної радіорозвідки збільшують радіус захисту об'єктів, що охороняються, від радіокерованих вибухових пристроїв. Вона дозволяє виявляти та прилушувати радіотехнічні засоби управління та зв'язку супротивника, а хмари аерозольної завіси захищають техніку від систем озброєння з оптичними та лазерними блоками наведення. По периметру машини розташовані відеокамери, які забезпечують екіпажу круговий огляд. Комплекс РБ-531Б "ІНФАУНА" монтується на уніфіковане шасі К1Ш1 на базі бронетранспортера БТР-80.

Комплекс РЕБ "ЛЕЄР-2"

Комплекс РЕБ "ЛЕЄР-2" призначений для проведення радіорозвідки джерел радіовипромінювань, постановки перешкод та радіопригнічення радіоелектронних засобів супротивника. Комплекс може імітувати роботу різних РЕМ, і навіть проводити оцінку електромагнітної обстановки під час проведення заходів бойової підготовки. "ЛЕЕР-2" здатний працювати у безпосередній близькості від переднього краю супротивника, що суттєво підвищує його ефективність. Після виконання бойового завдання відходить із точки роботи в найкоротший термін. Крім підрозділів сухопутних військ РЕБ "ЛЕЕР-2" є також на озброєнні ВДВ Росії.

Комплекс РЕБ "ДІАБАЗОЛ"

Комплекс РЕБ "ДІАБАЗОЛ" також призначений для проведення радіорозвідки джерел радіовипромінювань, постановки перешкод та радіоприглушення радіоелектронних засобів противника. Комплекс включає пункт управління і станції РЕБ, і працює в діапазоні 100 – 2000 МГц.

Станція Р37-ВА

Станція Р37-ВА – модифікація станції П-37 "МЕЧ" – рухома двокоординатна станція радіолокації (РЛС) кругового огляду наведення та цілевказівки. Призначена для ведення радіолокаційної розвідки повітряних цілей, забезпечення наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам. РЛС є на озброєнні радіотехнічних батальйонів та радіолокаційних рот і за якістю та точнісними характеристиками радіолокаційної інформації належить до класу РЛС бойового режиму.

Комплекс РЕБ "ЛЕЕР-3"

Комплекс РЕБ "ЛЕЕР-3" - російський комплекс радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, що спеціалізується на мережах стільникового зв'язку стандарту GSM. Особливістю комплексу є доставка засобів РЕБ та РТР до мети за допомогою безпілотних літальних апаратів. Здатний протягом 24 годин підтримувати керування до трьох БПЛА на відстані до 100 км. При цьому може приймати одночасно від трьох літальних апаратів фото-відео інформацію, ідентифікувати цілі, вести спостереження за швидкістю та силою вітру, температурою навколишнього середовища та передавати отримані дані в автоматичному режимі на командно-штабну машину для розрахунку та коригування вогню. Комплекс також здатний "глушити" мобільний зв'язок, виявляти абонентські точки (мобільні телефони, планшети та інші комплекси зв'язку) та наносити їх на цифрову карту, після чого передавати дані про їхнє розташування артилерійським розрахункам для завдання вогневого удару.

Станція Р-934Б

Станція Р-934Б – автоматизована станція, що створює оптимальний сигнал перешкоди. Здійснює автоматичний пошук та аналіз випромінюваних сигналів, виявляє координати засобів авіаційного УКХ радіозв'язку та систем наведення тактичної авіації в діапазоні 100 – 150 МГц та 220 – 400 МГц, а ліній наземного фіксованого та рухомого радіозв'язку – у діапазоні 10ц; – радіоприглушення засобів авіаційного УКХ радіозв'язку та систем наведення тактичної авіації (вихідна потужність не менше 500 Вт) у діапазоні 100 – 150 МГц та 220 – 400 МГц, та ліній наземного фіксованого та рухомого радіозв'язку – у діапазоні 100 – 4.

Комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

РЕБ "Борисоглібськ-2" – російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Здатний виявити і приглушити перешкодами рухомі засоби супутникового зв'язку та радіонавігації КВ та УКХ діапазонів у широкому діапазоні робочих частот. Є засоби радіотехнічної розвідки, призначені виявлення радіосигналів противника і видачі даних про них іншим елементам комплексу. Передбачено також машину з обладнанням для встановлення перешкод. Всі етапи бойової роботи здійснюються під контролем і за командами самохідного пункту управління, який обробляє дані про виявлені сигнали і видає вказівки системам придушення. Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин із різним набором обладнання. Всі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу.

Комплекс "Шипшина-Аеро"

Мобільний комплекс радіомоніторингу та РЕБ БпЛА "Шипшина-Аеро" здатний приглушувати сигнал керування безпілотником, зламувати його бортові системи, а також з точністю до кількох сантиметрів визначати координати місця, звідки ведеться керування. Апаратура комплексу базується на шасі КАМАЗ. Такий комплекс РЕБ здатний виявляти та ідентифікувати сигнали управління безпілотниками супротивника в радіусі близько 10 км. Після цього, виходячи з параметрів мети, "Шипшина" вибирає найбільш підходящий тип перешкоди. Шумова "Шипшина" може повністю приглушити сигнал управління, проаналізувавши і оцінивши параметри, спотворити сигнал, а також "відрізати" БЛА від оригінального сигналу та замінити його своїм. Система створює хибне навігаційне поле, внаслідок чого безпілотник ведеться убік та приземляється у заданій точці. Таким чином, комплекс здатний не тільки зламувати бортові системи керування безпілотника, але й брати його повністю під контроль. При цьому від виявлення безпілотника до придушення сигналу керування йде менше хвилини, а якщо частоти відомі заздалегідь, менше секунди. Також за допомогою "Шипшини" можна придушувати командні пункти зв'язку, сигнали стільникових мереж, мережі Wi-Fi, WiMAX та DECT.

Комплекс РЕБ з БПЛА "Силок"

Противодронний комплекс "Силок" дозволяє нейтралізувати БПЛА за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс здатний в автоматичному режимі виявити повітряні об'єкти, визначити їх координати та приглушити на різних діапазонах робочих частот. Канали управління та зв'язку безпілотників приглушуються на відстані до 4 км від пункту базування. Нейтралізація безпілотних літальних апаратів відбувається без фізичного впливу на ціль. Пристрій в автоматичному режимі знаходить БПЛА, визначає їх координати, а потім виводить з ладу канали керування, телеметрії та зв'язку, внаслідок чого дрони виявляються непридатними для використання.

Комплекс РЕБ з БПЛА "Репелент"

Комплекс РЕБ з БПЛА "Репелент" – рухомий комплекс, розміщений на шасі МАЗ або КАМАЗ, який бачить безпілотники розміром кілька десятків сантиметрів на відстані до 30 км і самостійно виводить їх з ладу. Система призначена не тільки для прикриття стаціонарних важливих об'єктів, але і може використовуватися в польових умовах, діючої армії. Комплекс РЕБ "Репелент" оснащений зверхчутливою станцією радіотехнічної розвідки та встановлення перешкод, а також потужною оптичною системою кругового огляду, здатною розглянути безпілотники вдень та вночі у погану погоду. Устаткування піднімається на довгу телескопічну щоглу, встановлену на автомобілі. Модуль управління комплексом розташований у броньованому відсіку, оснащеному захистом від хімічної та бактеріологічної зброї. У ньому встановлено автоматизоване робоче місце оператора комплексу.

Комплекс радіоперешкод супутникового радіозв'язку "Тірада"

Автоматичний комплекс радіоперешкод супутникового радіозв'язку "Тірада" призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Порушує роботу супутникового зв'язку за рахунок визначення параметрів діючого в районі застосування комплексу супутникового зв'язку та встановлення перешкод її роботі. Також імовірно комплекс може порушувати роботу супутникового зв'язку розвідувальних БПЛА. До складу засобів комплексу "Тірада" входить машина-командний центр, апаратна машина із засобами виявлення комунікацій та постановки перешкод та електрогенератор. Апаратура комплексу монтується на автомобільних шасі КАМАЗ.

Станція перешкод "КРАСУХА-2.0"

Автоматизована станція перешкод бортовим РЛС літаків та супутників "КРАСУХА-2.0" – здійснює прикриття командних пунктів, угруповань військ, засобів ППО, важливих промислових та адміністративно-політичних об'єктів від радіолокаційних засобів повітряного базування. Станція аналізує тип сигналу РЛС та забезпечує вплив на РЛС супротивника потужним інтелектуальним завадовим випромінюванням. У результаті авіація противника позбавляються можливості виявляти цілі і наводити на них високоточні засоби поразки. Станція радіоелектронного приглушення розміщена на 4-х осному шасі БАЗ і включає апаратний модуль з антеним постом з великою параболічною антеною. Антена обертається на 360 градусів і керується по розі місця. Машина станції оснащена засобами захисту від НВЧ випромінювання. Встановлено кондиціонер Webasto з електроприводом та незалежний повітряний обігрівач.

Станція перешкод "Житель"

Автоматизована станція перешкод користувачам супутникових радіонавігаційних систем Р-330Ж "Житель" призначена для виявлення, пеленгування та радіоприглушення базових станцій систем стільникового зв'язку стандарту GSM 900/1800 та 1900; виявлення, пеленгування та радіоприглушення мобільних станцій систем рухомого супутникового зв'язку Inmarsat та Iridium; радіоприглушення навігаційної апаратури споживачів систем супутникового зв'язку NAVSTAR (GPS) Будь-який перерахований вище сигнал глушиться повністю в радіусі 20-30 кілометрів від працюючої станції. Станція може працювати як в автономному режимі, так і в парі, як ведучим, так і веденим під керівництвом автоматизованого комплексу РЕБ Р-330КМК "Діабазол".

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