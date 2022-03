Канада везе в Україну зброї на 50 млн доларів

Канада надасть Україні військову допомогу для боротьби з агресором — Російською Федерацією, яка 24 лютого вторгнулася в країну.

Про це у Twitter повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

As @JustinTrudeau announced today, Canada will provide Ukraine with an additional $50 million in lethal & non-lethal military aid, including Canadian-made cameras used in military drones and other specialized equipment.



We stand with Ukrainians fighting to defend their country. pic.twitter.com/iSdYNze7z9