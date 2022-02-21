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СЬОГОДНІ Новини України

Куліба запропонував новий формат по Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 16:01
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Україна підтримує ініціативу щодо проведення саміту президентів США та РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна пропонує провести переговори щодо деескалації ситуації навколо України, використовуючи новий формат.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Новий формат

За його словами, переговори можна було б провести за участю п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН, Німеччини та Туреччини у форматі саміту.

"Найоптимальнішим форматом для ведення дискусії щодо деескалації та формування нових гарантій безпеки було б проведення саміту у форматі – п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, а також Україна, Німеччина, Туреччина", – сказав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Україна 24

Водночас він сказав, що Україна підтримує ініціативу щодо проведення саміту президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

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Хто такі постійні члени Ради Безпеки ООН

Згідно зі Статутом ООН, до складу Ради Безпеки ООН входять п'ять постійних членів, які можуть використати право вето. Такими постійними членами є Франція, США, Росія, Китай та Великобританія.

Крім цього, Рада Безпеки включає десять членів, які обираються. Вони обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном два роки.

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Санкції проти Росії

20 лютого президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції щодо Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення до України.

12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

На зустрічі з віце-президентом США Камалою Харріс президент України Володимир Зеленський також зажадав введення нових санкцій проти агресора.

У разі військового вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT. Крім цього, США також підготували пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявляв, що Україна чекає від ЄС введення частини санкцій проти Російської Федерації.

За його словами, це будуть не лише політичні сигнали, а й також передбачати конкретні кроки, серед яких санкції.

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