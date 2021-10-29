"Сподіваюся, є натурали": син Радуцького потролив антивакцинаторів пікантними фото

Син голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького – Максим – підколов антивакцинаторів гарячою фотосесією дівчат.
Відповідний пост Максим Радуцький опублікував на сторінці у Facebook.
"Є надія, що серед антиваксів є хоча б не великий відсоток натуралів"
Як написав Радуцький, приблизно за півроку до появи першої вакцини було придумано рятівну стратегію.
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"Про чарівний укол у попу, який усіх врятує. Єдине, у чому схибили, так це те, що укол у попу. Так от є надія, що серед антиваксів є хоча б невеликий відсоток натуралів. Тому насолоджуйтесь", – написав Радуцький.
Крім того, він розмістив кілька знімків, на яких моделі позували у відвертих вбраннях: купальниках, медичних халатах та масках. У кадрі вони начебто робили одна одній уколи.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).
Коли вакцинуватися особам, які перехворіли на COVID-19?
Українцям, які перехворіли на COVID-19, теж потрібно робити щеплення від коронавірусу. Медики радять вакцинуватися за три місяці після одужання, проте можна й раніше.
Водночас щеплення не можна робити раніше, ніж за 28 днів з початку хвороби.
"Вакцинація може бути відтермінована на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж за 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2", – йдеться на сайті.
У МОЗ додали, що якщо особа захворіла на ковід після того, як отримала першу дозу вакцини, друге щеплення можуть відстрочити.
"Друга доза доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3-х місяців", – додала влада.
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19?
МОЗ склало список випадків, за яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною. Довідка про протипоказання видається за абсолютних протипоказань (тобто, якщо є чітко визначена ймовірність серйозних побічних реакцій) або за тимчасових (у цьому випадку вказується строк).
Однак такі рішення приймає лише лікар, виходячи з діагнозу пацієнта та списку МОЗ. Довідки про протипоказання щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, лише 1% населення не можна робити щеплення.
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