"Сподіваюся, є натурали": син Радуцького потролив антивакцинаторів пікантними фото

Гарячі кадри він розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі

Син Радуцького потролив антивакцинаторів. Фото: колаж "Сьогодні"

Син голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького – Максим – підколов антивакцинаторів гарячою фотосесією дівчат.

Відповідний пост Максим Радуцький опублікував на сторінці у Facebook.

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"Є надія, що серед антиваксів є хоча б не великий відсоток натуралів"

Як написав Радуцький, приблизно за півроку до появи першої вакцини було придумано рятівну стратегію.

"Про чарівний укол у попу, який усіх врятує. Єдине, у чому схибили, так це те, що укол у попу. Так от є надія, що серед антиваксів є хоча б невеликий відсоток натуралів. Тому насолоджуйтесь", – написав Радуцький.

Крім того, він розмістив кілька знімків, на яких моделі позували у відвертих вбраннях: купальниках, медичних халатах та масках. У кадрі вони начебто робили одна одній уколи.

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Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

Коли вакцинуватися особам, які перехворіли на COVID-19?

Українцям, які перехворіли на COVID-19, теж потрібно робити щеплення від коронавірусу. Медики радять вакцинуватися за три місяці після одужання, проте можна й раніше.

Водночас щеплення не можна робити раніше, ніж за 28 днів з початку хвороби.