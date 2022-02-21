Перенесення рейсів Bees Airline та пересадки МАУ. Як загроза вторгнення вплинула на польоти

Як зараз працюють українські авіакомпанії МАУ, SkyUp та Bees Airline і чи є зміни у розкладі рейсів – директори компаній відповіли

Як змінилася робота українських авіакомпаній. Фото: ЄПравда, "Сьогодні"

Українські авіакомпанії постійно оцінюють ризики та не бачать причин скасовувати рейси. Натомість, розклад деяких польотів змінився.

Керівники авіакомпаній розповіли на брифінгу, які зміни вводять і на що чекати українцям.

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МАУ

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне заявив, що жодних додаткових рейсів на заміну німецької авіакомпанії Lufthansa МАУ не організовувала. Тільки збільшила місткість літаків для рейсів у тих напрямках, які скасувала Lufthansa.

"На сьогоднішній день йде наша спільна робота з KLM для пересадки до Амстердама, з Air France у Парижі. Туди щодня літають наші рейси. Пасажири забезпечені стиковкою між двома компаніями для можливості виконувати перельоти по всій Європі", – сказав він.

Також МАУ виконує рейси в Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнаку, Мілан – на попит людей є багато рейсів. Оцінка безпеки польотів у компанії проходить кожну добу.

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Windrose Airlines

Гендиректор Windrose Airlines Володимир Каменчук зазначив, що ситуація на внутрішніх перевезеннях є стабільною. Незважаючи на поганий сезон, у компанії збільшилося навантаження на таких рейсах. Проте кількість польотів Windrose змінювати не буде, зараз усі рейси виконуються за розкладом.

Збільшувати кількість міжнародних рейсів в авіакомпанії теж поки що не планують, оскільки йде частина літаків на техобслуговуванні. Рейсів стане більше ближче до літа, коли збільшиться попит.

SkyUp Airlines

Генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов наголосив, що польоти, які виконуються зараз, абсолютно безпечні, оскільки оцінка ризиків відбувається кожні 24 години.

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Додаткові рейси у SkyUp не планують вводити, усі польоти виконують за розкладом.

Azur Air Ukraine

Гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов заявив, що в компанії також постійно оцінюють ризики і поки що не бачать причин скасовувати польоти.

Bees Airline

Глава Bees Airline Євген Хайнацький уточнив, що поки що їхня компанія єдина відправила літаки на тимчасові простої до Франції.

Зараз Bees Airline виконує всі заплановані рейси, але зі зміною у розкладі, оскільки в інших авіакомпаній немає літаків за тими ж напрямками.

Хайнацький наголосив, що ці зміни незначні та пасажирам їх повідомляють заздалегідь. Людям радять стежити за змінами у розкладі. Авіакомпанія зараз виконує частину рейсів не з аеропорту ім. Сікорського, а з "Борисполя" і навпаки.