Перший удар провалився: Арестович розкрив подробиці нападу Росії

Олексій Арестович розповів, що відомо про атаку на Україну на цей час

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Про ситуацію в Україні у зв'язку з нападом Росії розповів брифінгу в офісі президента військовий оглядач, радник голови ВП Олексій Арестович.

"Основні удари були завдані о 5:00 за аеродромами, складами боєприпасів та центрами управління. Місця та географія: Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк, Київ, Харків, Миколаїв, Херсон та вся лінія розмежування в ООС. За нашими даними, які уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні та не знизили боєздатність ЗСУ", — сказав він.

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Арестович розповів, що відомо про пересування російських військ на територію України.

"Чи є наземний поступ? За попередніми даними є незначне вклинювання противника на відстань до 5 км спостерігається на півночі Харківської області, ближче до Сум. Дані, які вимагають перевірки: можливо — на Волинському напрямку. відбито просування. За уточненими даними, які ви отримуватимете, ми зрозуміємо, що відбувається", — сказав він.

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Напад Росії на Україну

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