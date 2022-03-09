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Під Києвом ЗСУ атакували окупантів – у ворога втрати

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 21:09
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Російські окупанти завдають численних збитків мирним жителям
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Угруповання сил оборони України продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

"На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському. На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах", – заявили в Генштабі.

Фото – Генштаб ЗСУ.
Фото – Генштаб ЗСУ.

Водночас у районі Бородянки та Макарова під час наступальних дій підрозділів ЗСУ противник зазнав значних втрат.

"Місто Чернігів тримає стійку оборону. Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі. Російські воєнні злочинці завдали ракетно-бомбових ударів по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних збитків мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру", – зазначили в Генштабі.

Крім цього, там повідомили, що російські окупанти деморалізовані, а психологічний стан їхніх військовослужбовців стрімко погіршується:

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"Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях. За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України".

14-й день війни в Україні

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

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Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один з них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство оборони закликало не поширювати жодної інформації про отримання допомоги для захисту України. Це потрібно для того, щоб ефективніше захищати нашу країну.

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