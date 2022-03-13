РФ попросила Китай про військову та економічну допомогу — ЗМІ

Здається, Росія точно програє розпочату війну. Офіційні особи США заявляють, що РФ попросила в Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною.
Про це повідомляє The New York Times.
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За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Як розповів чиновник, РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, оскільки в країни величезні проблеми через запроваджені проти неї санкції.
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Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає РФ для подальшої війни. Крім того, вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити Росії. У США стежать, як відреагує Китай на прохання Російської Федерації.
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван 14 березня у Римі проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі. США будуть намагатися вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на РФ, переконавши піти РФ на деескалацію.
Крім того, адміністрація президента США сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України. В адміністрації Джо Байдена вважають, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Росії.
Є ймовірність, що Пекін може задовольнятися риторичною підтримкою Москви і не бажати надалі втручатися, надаючи військову техніку РФ. За словами Джейка Саллівана, Китай "знав до того, як сталося вторгнення, що Путін щось задумав", але додав, що в Китаї, можливо, не були в курсі всього масштабу планів президента РФ.
"Цілком можливо, що Путін збрехав їм так само, як він збрехав європейцям та іншим", — зазначив Салліван.
Війна в Україні 13 березня
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