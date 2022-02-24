Росія вдарила ракетами по Броварах

Вибухи були чутні навіть у центрі Києва

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про ракетний удар по Броварах.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", — написав він.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу підтвердив удар по Броварах. Але, за його словами, втрат ми не маємо.

Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора. За останніми даними, збитих літаків уже шість.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.