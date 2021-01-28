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Скандальна викладачка Більченко: Українською я володію краще, ніж російською

28 січня, 17:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Конфлікт навколо її висловлювань не стосується лише мови, якою вона говорить, вважає Більченко

Скандальна викладачка з університету ім. Драгоманова Євгенія Більченко, яка "прославилася" антиукраїнськими заявами, повідомила, що досконало знає українську мову.

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Про це вона сказала в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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"Державною мовою я володію ще краще, ніж російською – коли йдеться про ділову або наукову мову", – сказала вона.

При цьому Більченко зазначила, що конфлікт навколо її висловлювань не стосується лише мови, якою вона говорить.

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"Зараз мої студенти написали лист на мою підтримку українською мовою. І що у відповідь? Купа противних образ і погроз. Купа образ їх ідентичності і віросповідання. Все це просто рікою вилилося в соціальних мережах. Тому тут питання не в мові", – сказала вона.

Нагадаємо, викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

У відповідь студентка магістратури Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про її відрахування через антиукраїнські меседжі викладача.

Автори: Тарас Левченко, Олександр Махов, Роман Купріянов та Станіслав Котик Відео: Сьогодні

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мова языковой закон Евгения Бильченко
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