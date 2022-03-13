Рада церков і релігійних організацій закликала закрити небо над Україною та створити гуманітарні коридори

Рада звернулася і до керівництва Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України загинули щонайменше 82 дитини й понад 100 дітей поранено.

Про це повідомила у своєму зверненні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

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Звернення до лідерів світу

"Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися. Сотні тисяч мирних людей опинилися в блокаді російських військ на Київщині, у Маріуполі та Волновасі Донецької області, без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування", – йдеться у зверненні.

Також у Раді заявили, що жертвами російської блокади в Маріуполі вже стали щонайменше 2187 мирних жителі, які були вбиті внаслідок постійних обстрілів, зокрема і під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори.

Тому Рада повторно закликала світових лідерів, а також ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі.

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Гуманітарні коридори

Крім того, Рада церков звернулася до керівництва РФ, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії, щоб вони вжили термінових заходів з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ з районів, де тривають активні бойові дії.

Водночас у зверненні йшлося і про обмін військовополоненими між Росією та Україною.

"Повторно наголошуємо, що з метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі церков і релігійних організацій – як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі", – зазначили в Раді.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав Маріуполь "містом-мучеником" та закликав "припинити цю різанину".

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