У Миколаєві снаряд влучив у будинок – момент удару потрапив на відео

У районі Ракетного Урочища міста Миколаєва снаряд влучив у житловий будинок.
Відео моменту влучення снаряда опублікував спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"Момент влучення снаряда у житловий будинок. Будьте прокляті, російські мерзоти", – написав Братчук.
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