У Санкт-Петербурзі побили водія, які наклеїли знак "Z" на авто (відео)

Все, що відбувається, люди зняли на відео, яке пізніше з'явилося в Мережі

Знак "Z" має кілька значень / Колаж "Сьогодні"

У Санкт-Петербурзі люди почали бити водіїв, які наклеюють фашистські "Z" знакина свої авто. Така мітка означає західний військовий округ РФ.

Про це повідомляє Інсайдер Україна Новини Війна.

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"У Санкт-Петербурзі небайдужі почали бити водіїв, які наклеюють фашистські Z знаки на свої авто", – йдеться у повідомленні.

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Що означають мітки на військовій техніці росіян

Z – західний військовий округ РФ;

[Z] – частини РФ, що наступають з території Криму;

O – сили з Білорусі;

V – морська піхота;

X – чеченські формування;

A – сили спецназу (ЗОБР, АЛЬФА, ССО).

Також є й інше трактування значення букв. Z означає "За перемогу", а V – "Сила V правді" та "Завдання буде виконано".

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.

У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

В Мережі з'явились документальні свідчення наслідків ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, завданих цієї ночі. Повідомляється, що серед загиблих є діти . Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.

в результаті обстрілів та боїв. Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

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