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В Україні ще одна область стала "помаранчевою" – список зон

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 09:28
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В епіднебезпеці опинилися п'ять регіонів
В Україні погіршується COVID-ситуація та збільшується "помаранчева" зона. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні погіршується COVID-ситуація та збільшується "помаранчева" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 19 січня в Україні знову розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, в епіднебезпеці опинилася Львівська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

Наразі у "помаранчевій зоні" перебувають такі області:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Львівська

Всі інші регіони знаходяться у "жовтій" карантинній зоні.

Карантинні зони в Україні станом на 19 січня

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В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовані 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4257 випадків більше, ніж за 17 січня.

Також минулої доби:

  • госпіталізовані – 2 401 людина;
  • летальних наслідків – 163;
  • одужалио – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіло – 3 780 903 особи;
  • одужало – 3 567 336 осіб;
  • летальних наслідків – 98 712.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1268;
Вінницька область – 767;
Волинська область – 157;
Дніпропетровська область – 414;
Донецька область – 483;
Житомирська область – 258;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 201;
Івано-Франківська область – 1575;
Київська область – 491;
Кіровоградська область – 86;
Луганська область – 215;
Львівська область – 956;
Миколаївська область – 222;
Одеська область – 534;
Полтавська область – 470;
Рівненська область – 568;
Сумська область – 860;
Тернопільська область – 528;
Харківська область – 666;
Херсонська область – 305;
Хмельницька область – 625;
Черкаська область – 300;
Чернівецька область – 513;
Чернігівська область – 61.

Україну накриє нова хвиля COVID-19: на що чекати і чи готові медики

Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

  • використання захисних масок;
  • дотримання дистанції;
  • регулярне миття рук;
  • вакцинація від COVID-19

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів більш високий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий за ризик госпіталізації, ніж минулі базовий курс щеплення", – додали медики.

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