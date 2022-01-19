В Україні ще одна область стала "помаранчевою" – список зон

В Україні погіршується COVID-ситуація та збільшується "помаранчева" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 19 січня в Україні знову розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, в епіднебезпеці опинилася Львівська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Наразі у "помаранчевій зоні" перебувають такі області:

Всі інші регіони знаходяться у "жовтій" карантинній зоні.

Карантинні зони в Україні станом на 19 січня

Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовані 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4257 випадків більше, ніж за 17 січня.

Також минулої доби:

госпіталізовані – 2 401 людина;

летальних наслідків – 163;

одужалио – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних наслідків – 98 712.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Україну накриє нова хвиля COVID-19: на що чекати і чи готові медики

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Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

використання захисних масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація від COVID-19

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів більш високий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий за ризик госпіталізації, ніж минулі базовий курс щеплення", – додали медики.

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