Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можна

На ліцензування в Україні CoviShield може піти до двох тижнів

Кажуть, що обіцяного три роки чекають. Але не в умовах пандемії: лише за останню добу в Україні виявили 3206 нових випадків інфікування коронавірусом. Спершу мова йшла про те, що вакцинація стартує 15 лютого, але постачання препарату зірвалося через те, що виникли "певні бюрократичні труднощі", які не залежать від нашої країни.

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Потім міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що першу вакцину в країну завезуть "до кінця тижня" (тобто до 21 лютого) і що це буде AstraZeneca. Але тиждень закінчився, вакцини досі немає, до того ж виявилося, що в Україну везуть не зовсім AstraZeneca. У тому, що відбувається, розбирався сайт "Сьогодні".

Коли вакцина прибуде в Україну

Отже, Максим Степанов відправився до Індії за вакциною в п'ятницю, 19 лютого. За його словами, на нього чекали переговори "з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India".

"Основне завдання – досягнути прямих домовленостей на постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax в 2021-2022 році до вже законтрактованих 12 млн доз, безпосередньо з виробником" , – поділився планами міністр.

21 лютого Максим Степанов виклав у своєму Facebook фото і відео, на якому показане відвантаження першої партії вакцини кількістю 500 тис. дозз заводу-виробника в індійському місті Пуне.

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"Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі, і вже днями вакцина прибуде в Україну", – пообіцяв Степанов.

Нарешті, сьогодні вранці, 22 лютого, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко назвав більш конкретну дату прибуття – 23 лютого.

Коли почнеться вакцинація

Степанов наголосив, що вся інфраструктура вже готова. Зокрема, сформовані мобільні бригади, які будуть робити щеплення, а також списки людей, яким зроблять щеплення на першому етапі. Тобто, тільки лиш вакцина з'явиться на території України, відразу, наступного дня розпочнеться вакцинація населення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль позначив термінимежами кінця лютого – початку березня. Йшлося про перші партії Pfizer / BioNTech кількістю 117 тис. доз. Разом з тим голова уряду наголосив, що не лише Україна, але і багато країн Євросоюзу зіткнулися з проблемою зміщення термінів постачання вакцин.

Яку вакцину везуть?

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Степанов відправився за вакциною AstraZeneca, але до "Борисполя" летить вакцина під назвою Covishield, що викликало безліч питань громадськості .

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Covishield – це спільна розробка британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. Її виробляють в Індії за ліцензією AstraZeneca. За інформацією індійського фармрегулятора, ефективність становить 72%. Крім Індії, застосування цієї вакцини раніше вже схвалили Аргентина, Бангладеш, Афганістан і ПАР, але остання пізніше відмовилася її використовувати.

За словами голови ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрія Александріна, "CoviShield має ліцензію ВООЗ для екстреного використання" . Президент України Володимир Зеленський назвав вакцину CoviShield "однією з найкращих на сьогодні вакцин". Але виявилося, що не все так просто.

Степанов закупив непотрібну вакцину?

Про проблеми з CoviShield розповів в ефірі каналу "Україна 24" голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. За його словами, на сьогодні цю вакцину не можна використовувати.

"Вакцина, яку везе Максим Степанов, відмасштабована на потужностях індійського Інституту сироваток за ліцензією Oxford і AstraZeneca. Але проблема в тому, що індійський Інститут сироваток не має [української національної] GMP-сертифікації. 1-1,5 роки тому українські інспектори відвідуваши Інститут сироваток підготували більше 6 зауважень – від критичних до незначних. Тільки тиждень тому індійський Інститут сироваток подав до Міністерства охорони здоров'я обґрунтовані відповіді, документально підтверджені, про усунення цих недоліків", – розповів Кравченко.

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За його словами, вакцину поки не можна зареєструвати на території України та використовувати. Окрім того, лише в середу, 24 лютого, буде поставлене питання про те, щоб знову відправити інспекцію до Індії для повторної інспекції.

"Лише після того, як українські інспектори вилетять до Індії, проведуть повторну інспекцію, побачать, що немає зауважень – ця інспекція займає 5 діб. Після цього ще тиждень йде на підготовку звіту. Після цього можна буде підтвердити сертифікацію, що надалі дозволить зареєструвати цю вакцину на території України і потім застосовувати", – розповів чиновник.

Отже, виходить, що вакцинація в позначені раніше терміни – кінець лютого початок березня, може бути зірвана.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прискорив процес постачання вакцини до України.

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