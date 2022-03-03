Не верьте оккупантам: опубликован документ об их согласии на вторжение в Украину

Российские военные сами соглашались воевать в других государствах

Оккупанты подписывали согласие на вторжение в другие страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев призывают не верить оккупантам, когда они говорят, что не знали, куда едут. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал ведомость из документов российских военных, в котором они ставят подписи как "давшие согласие на выполнение боевых задач на территории других государств".

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Как известно, многие российские военные, взятые в плен, утверждают, что не знали, для чего их направляют в Украину. Некоторые якобы ехали на учения в Беларусь или приграничные области РФ и не подозревали, что уже незаконно пересекли границу с Украиной.

Ситуация в Украине 3 марта

В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.

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В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.

Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

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