Под Севериновкой в неравном бою оккупантов с солдатами России враг подбил 9 своих танков

Украинцы сэкономили 13 "Джавелинов"

Иногда украинцам можно расслабиться и посто наблюдать, как россияне уничтожают себя самостоятельно / Коллаж "Сегодня"

Российский оккупант, вторгшийся вероломно в Украину 24 февраля, тоже способен на подвиги во имя независимой и процветающий Украины. 4 марта такой подвиг был совершен в районе Севериновки Киевской области.

Об этом сообщили сухопутные войска ВСУ.

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Исторический бой

"Только что в Киевской области под Севериновкой российские оккупационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря дружественному огню были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 "Джавелинов"", – говорится в неофициальном сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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