Під Северинівкою у нерівному бою окупантів із солдатами Росії ворог підбив 9 своїх танків

Російський окупант, який вторгся віроломно в Україну 24 лютого, теж здатний на подвиги в ім'я незалежної та квітучої України. 4 березня такий подвиг було здійснено у районі Северинівки Київської області.
Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ.
Історичний бій
"Щойно що в Київській області під Северинівкою російські окупаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки дружньому вогню було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це заощадило нам 13 "Джавелінів" ", – йдеться у неофіційному повідомленні.
Далі по темі
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Обстановка
- Стало відомо, що у переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає протиснути свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.
- На захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці" – про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що найближчими днями ситуація в Україні погіршиться. Про це він сказав на брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.
- Раніше президент України звертався до НАТО, щоб над країною закрили небо.
- НАТО не поспішає приймати рішення про захист повітряного простору – боїться, що застосування цієї системи ПРО для захисту України призведе до прямого військового конфлікту з Росією.