Під Северинівкою у нерівному бою окупантів із солдатами Росії ворог підбив 9 своїх танків

Українці заощадили 13 "Джавелінів"

Іноді українцям можна розслабитися і стежити, як росіяни знищують себе самостійно / Колаж "Сьогодні"

Російський окупант, який вторгся віроломно в Україну 24 лютого, теж здатний на подвиги в ім'я незалежної та квітучої України. 4 березня такий подвиг було здійснено у районі Северинівки Київської області.

Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ.

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Історичний бій

"Щойно що в Київській області під Северинівкою російські окупаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки дружньому вогню було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це заощадило нам 13 "Джавелінів" ", – йдеться у неофіційному повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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