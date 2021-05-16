Коронавирус, итоги недели. Создание украинской вакцины и внедрение COVID-сертификатов

В стране обнаружили еще 34 354 новых случаев коронавируса, все регионы уже покинули красную эпидемиологическую зону

В Украине продолжает борьба с пандемией коронавируса, в стране до сих пор действует адаптивный карантин и полным ходом идет вакцинация населения.

Уровень заболеваемости снизился

За прошедшую неделю, с 10 по 16 мая, обнаружили 34 354 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, на прошлой неделе обнаружили на две тысячи больше новых случаев, а еще три недели назад обнаруживали по 78 761 новому случаю в неделю.

В стране за последнюю неделю выздоровели 97 973 человек, а умерли – 1682. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 153 864 человек.

Что будет с карантином

В Минздраве заявили, что страна официально вышла из третьей волны коронавируса – в стране больше не осталось красных зон. Но, Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся к Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

А доктор Евгения Комаровский заявил, что самый главный путь распространения коронавирусной инфекции – аэрозольный, когда мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние.

Вакцинация населения

Президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что количество прививок значительно возрастет, когда задействуют все 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад.

В Украине стартовала вакцинация граждан, которые записались в лист ожидания в приложении "Дія". На сегодня сделали 3 263 прививок. Теперь власти хотят открыть специальные центры-вакцинации. Они сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках.

Новые поставки вакцины

В Минздраве уже сообщили, что в Украине для вакцинации населения от коронавируса почти не осталось прививок Covishield и SK-Bio британско-шведского производителя AstraZeneca. Часть вакцины зарезервировано для введения второй дозы. Сейчас же, Украина ожидает дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer. По словам главы Минздрава Максима Степанова, все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы. Именно этой вакциной вскоре начнут делать прививки педагогам.

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Кроме того, скоро в Украину по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

Кроме того, Всемирный банк одобрил выделение Украине 90 млн долларов (2,5 млрд грн. – ред.) по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19.

Разработка собственной вакцины

Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса, и наша страна не исключение. Вполне вероятно, что скоро украинцы смогут вакцинироваться препаратом отечественного производства. Ляшко заявил, что в Украине сейчас разрабатывают три вакцины от COVID-19.

"Главная цель всех наших инвестиций в разработку вакцин – возобновить производство вакцин. Это долгосрочный процесс, тут нельзя все решить "на раз-два", если собственного производства уже нет. Когда-то было, но остановилось, и линии перепрофилированы. На данный момент украинские фармацевтические компании готовы провести трансфер, чтобы выпускать вакцину достаточно быстро", – говорит Ляшко.

Кроме того, уже сейчас фармацевтические компании в Украине готовы выпускать вакцину от коронавируса, однако, для этого нужна отмена патентов на вакцины. Это позволит быстро получать технологии и производить препарат в любой стране мира, где есть фармацевтические производства.

Внедрение COVID-сертификатов

Украина готова с 1 июля запустить COVID-сертификаты, они дадут некоторые преимущества тем, кто вакцинировался от коронавируса. На данном этапе неизвестно какие именно привилегии появятся у обладателей документа. Но, вероятно, у них будет возможность посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное.

Известно, что благодаря введению COVID-сертификатов украинцы смогут путешествовать в Европу уже этим летом. Но, это не означает, что границы откроются сразу. Соответствующее решение еще должен принять Евросоюз.

Отметим, COVID-сертификат – это документ, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19. Данные в COVID-сертификаты будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача либо через приложение или портал "Дія".