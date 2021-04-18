Коронавірус, підсумки тижня: "міграція" червоних зон по Україні та завезення вакцин Pfizer

18 квітня в країні почалася вакцинація українців американським препаратом компанії Pfizer, першими щеплення зробили співробітникам і пацієнтам психоневрологічного інтернату в Бородянці

В Україні зростає кількість хворих COVID-19, але в цілому ситуація нормалізувалася. В той же час, в "червоній зоні" вже знаходяться 13 регіонів, але в МОЗ прогнозують, що деякі з них незабаром можуть перейти в "жовту зону".

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень, з 12 по 18 квітня, виявили 97 700 нових випадків зараження коронавірусом, померли 2485 українців, а одужали 65 864.

Лише за останню добу виявили 10 282 нові випадки інфікування коронавірусіом Але, в порівнянні з попереднім днем, це число менше на 4,7 тисячі.

Локдаун в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, оскільки в деяких областях епідеміологічна ситуація стабілізується. Він зазначив, що в окремих регіонах ситуація з коронавірусом все ще напружена, але в водночас в деяких областях спостерігається зниження кількості нових випадків і госпіталізацій.

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У той же час, в деяких великих українських містах посилили карантин і ввели локдаун. В основному всі вони знаходяться в червоній зоні карантину.

У Києві на цьому тижні прийняли рішення продовжити локдаун до 30 квітня. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що іншого вибору немає, так як медична система не справляється з такою кількістю хворих.

Пізніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що найближчим часом Київ може вийти з червоної зони. Подібний прогноз дали і в Київській школі економіки, але там конкретизували, що це може статися до 30 квітня

Хоча локдаун і супроводжується рядом строгих обмежень українців це вже не лякає. Бізнесмени шукають і знаходять все нові способи обійти карантин. Наприклад, в Сумах закритий ринок, але продавці не соромляться і торгують поряд з ним прямо з багажників авто.

Вакцинація населення

Станом на 18 квітня, в Україні вакцинували 449 194 особи. За тиждень щеплення зробили 70 982 українцям. А по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.

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Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує почати масову вакцинацію. Коли в країні буде більше 1 мільйона доз вакцини, щеплення зможуть зробити всі бажаючі. Але за віковими категоріями – спочатку люди старше 60, а вже потім все інше доросле населення. А поки влада планує всеукраїнську вакцинацію, на Львівщині проводять експеримент по масовій вакцинації. У Моршині зроблять щеплення більшості дорослих – на це виділили понад 2000 доз CoronaVac. Влада хоче перевірити ефективність щеплення в окремому населеному пункті.

Вакцина для України

На цьому тижні Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer, застосовувати препарат почнуть з 18 квітня – першими укол отримають жителі будинків престарілих. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко особисто виїхав разом з мобільною бригадою на першу вакцинацію.

Отже, в Україні тепер роблять щеплення трьома вакцинами – CoronaVac китайської компанії Sinovac, препаратом AstraZeneca і американським препаратом Pfizer.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca – це спільна розробка британсько-шведської компанії AstraZenecа м Оксфордського університету. У компанії є потужності для виробництва в Індії.

Вакцину проти COVID-19 Інститут сироватки Індії випускає під назвою Covishield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання. Цей препарат в Україні зареєстрували як "AstraZeneca (CoviShield)". У МОЗ пояснили, що Covishield – це "локальна (торгова) назва" вакцини AstraZenecа.

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Відзначимо, що на даному етапі в Україні не очікуються поставки індійської вакцини, але замість неї очікують корейську AstraZeneca.

У світі досі не вщухає скандал з вакциною AstraZeneca, яка, на думку експертів може впливати на смертність – утворення тромбів. Але в Україні її визнали цілком безпечною. Ляшко заявив, що в країні не зафіксували жодних серйозних наслідків після її використання.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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