Коронавірус, підсумки тижня. Україна на межі виходу із "зеленої зони" та постачання інноваційних ліків із США

В Україні 12 594 нові випадки – порівняно з минулим тижнем їх кількість зросла

У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним вдень все більше людей інфікуються коронавірусом, а лікарі звернули увагу на небезпечний синдром хвороби – більшість госпіталізованих мають тяжкі ураження легень.

Рівень захворюваності

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За минулий тиждень, з 30 серпня по 5 вересня, в Україні зафіксували 12 594 нові випадки зараження коронавірусом. Для порівняння: тиждень тому виявили 9530 випадків COVID-19, два тижні тому – 15 510, а три тижні тому – 6461. А за час пандемії ковідом захворіли вже 2 297 534 особи.

Вакцинація населення

З початку кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу 5 569 049 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози 4 178 665 людей. Всього проведено 9 747 714 щеплень.

А тим часом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив скороченням співробітникам міської ради, які відмовляються вакцинуватися.

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У ВООЗ прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року через стагнацію процесу вакцинації і низький рівень вакцинації в бідніших країнах.

Вакцина запобігла захворюванню COVID-19 у 66% вакцинованих / Фото: РБК

Карантин в Україні

Україна опинилася на межі виходу із "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом у країні. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження. У Київській області, наприклад, коефіцієнт виявлення ковіду переважає рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність під контролем.

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Водночас в Україні чотири області не відповідають "зеленій зоні" епідемічної небезпеки. У Луганській та Одеській областях рівень госпіталізації хворих на ковід, уже сягнув понад 70 відсотків. Несприятлива ситуація з поширенням COVID-19 і у Львівській, Херсонській областях. Там кожного другого кладуть у лікарню. Решта регіонів поки в "зеленій карантинній зоні".

В Україні можуть посилити карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Інноваційні ліки проти COVID-19

В Україну надійшов гуманітарний вантаж із США, наданий американською благодійною організацією Direct Relief за програмою боротьби з коронавірусом. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США.

"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, використовуваних проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США. Ліки рекомендовано для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу в важку форму", – повідомили в посольстві США.

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