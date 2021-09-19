Коронавирус, итоги недели. Украинское производство CoronaVac и продление действия COVID-сертификатов

В Украине 30 557 новых случаев COVID-19 – по сравнению с прошлой неделей их количество выросло

В стране с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания, несмотря на высокие темпы вакцинации

В Украине растет количество больных коронавирусом, страна находится на пороге желтой зоны, а власти уже прогнозируют новый локдаун.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 13 августа по 19 сентября, в Украине зафиксировали 30 557 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 18 312 случая COVID-19, а месяц назад – 15 510. А за время пандемии коронавирусом заболел уже 2 348 381 человек.

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Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Карантин в Украине

По состоянию на утро 18 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в 10 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализации больных на COVID-19. Но, несмотряна это, в стране могут ввести желтый уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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Обучение в школах и университетах

В связи с изменениями в постанове Кабинета Министров про предотвращение коронавируса, в Министерстве образования рассказали, как будут работать учебные заведения, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Изменения будут действовать с 20 сентября, если в Украине введут желтую или красную зоны. В желтой зоне дети смогут посещать учебные заведения, если у 80% работников будут сертификаты о вакцинации.

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Примечательно, что в некоторых столичных школах еще 13 сентября сформировали списки педагогов для выдачи спецпропусков.

COVID-сертификаты

Кабинет Министров Украины в понедельник, 13 сентября, принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. В частности, будут введены электронные COVID-сертификаты для привитых людей.

Электронные COVID-сертификаты будут иметь две опции (так называемую "желтую" или "зеленую") и будут содержать информацию о вакцинации, об отрицательных результатах тестирования в течение 72 часов или о выздоровлении от COVID-19. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Кроме того, Кабмин продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до 365 дней. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября. Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.

Вакцина от коронавируса

В 2022 году в Харькове планируют начать производство вакцин против коронавируса. Выпускать прививки будет предприятие "Лекхим".

И.о. мэра Игорь Терехов отметил, что в производство компания вложит порядка 25-30 тысяч евро.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.