Военных в Приднестровье привели в боевую готовность – СМИ

Военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.
Об этом пишет Telegram-канал "Инсайдер Украина".
По данным УНИАН, появляются сообщения о том, что около часа назад военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.
Далее по теме
Отметим, что в Приднестровском регионе, помимо незаконных военных формирований, размещены войска РФ – Оперативная группа российских войск (ОГРВ).
Ситуация в Украине 3 марта
В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.
В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.
Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.