Військових у Придністров'ї привели в бойову готовність – ЗМІ

У Придністровському регіоні, крім незаконних військових формувань, розміщено війська РФ

Росія продовжує напад на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий контингент так званої Придністровської Молдавської Республіки був приведений у повну бойову готовність.

Про це пише Telegram-канал "Інсайдер Україна".

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За даними УНІАН, з'являються повідомлення, що близько години тому військовий контингент так званої Придністровської Молдавської Республіки був приведений у повну бойову готовність.

Зазначимо, що у Придністровському регіоні, крім незаконних військових формувань, розміщені війська РФ – Оперативна група російських військ (ОГРВ).

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