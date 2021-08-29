Коронавірус, підсумки тижня. "Плюшки" вакцинованим і нова партія Pfizer

В Україні 9 530 нових випадків – у порівнянні з минулим тижнем кількість знизилася

У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні щодня фіксують нові випадки коронавірусу, а влада вже анонсує початок нової хвилі захворювання і навіть говорить про локдаун. А тим часом в Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу від Pfizer-BioNTech, яку країна отримала від уряду США.

Рівень захворюваності

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За минулий тиждень, з 23 по 29 серпня, в Україні зафіксували 9 530 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 15 510 випадків COVID-19, а два тижні тому – 6461. А за час пандемії коронавірусом захворіла вже 2 284 191 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 295 407 осіб, з них отримали одну дозу – 5 295 405 людей повністю імунізовані і отримали дві дози – 3 594 758 людей. Всього проведено 8 890 163 щеплення.

"Плюшки" вакцинованим

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У МОЗ допускають, що люди з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть якщо в країні введуть локдаун. Вакцинованим не скасовуватимуть правила, але люди з певних сфер з сертифікатом вакцинації зможуть продовжити працювати або відвідувати публічні місця.

А у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися зможуть поборотися за головний приз.

Що буде з невакцинованими

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи для невакцинованих. Для того, щоб вводити будь-які заходи, потрібно переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

У той же час він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".

У той же час, в Україні стали відмовляти в працевлаштуванні невакцинованим здобувачам роботи. Днями один з перших таких випадків стався в Запоріжжі.

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Адвокат, що моніторить тему вакцинації, Іван Ліберман каже, що, за його даними, випадок в Запоріжжі – вже не єдиний. Більше того, він не виключив, що в Україні все ж можуть ввести закон, який буде зобов'язувати вакцинуватися.

А українські школярі можуть знову піти на віддалене навчання.

"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде збільшення кількості випадків, і по адаптивному карантину країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19", – сказав Ляшко.

Нова хвиля коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що нова хвиля пандемії почнеться через три місяці. А у столиці знову заговорили про можливу нову хвилю короновірусу. У Києві ще влітку чиновники почали роботу над випуском електронних проїзних на випадок введення локдауна.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.

Також Кузін заявив, що пандемія коронавируса може ще існувати на протязі від двох до п'яти років.