СБУ повідомила підозра керівництву "Партії Шарія"

Одна з керівників партії Шарія займалася підробкою документів. Колаж "Сегодня".

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру однією з керівниць "Партії Шарія" в підробці документів про покупку цієї політичної сили і про обрання її керівників.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Що вважає СБУ

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В СБУ заявили, що мають докази причетності підозрюваної до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана України" в політичну партію "Партія Шарія". Також слідчі з'ясували, що зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань політичної сили, що дозволило вибрати потрібних керівників партії.

Спецслужба нагадала, що Віктор Шарій, на якого зареєстрована політсила, зізнався, що не має відношення до її діяльності і за 500 доларів дозволив використовувати своє прізвище.

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Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "держзради" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті", а СБУ оголосила його в розшук . Представники спецслужби відзначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.

У травні Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, блогер намагався оскаржити це рішення департаменту міграції, але суд відмовив йому.