Вторжение России, день тринадцатый. Оккупанты готовятся к штурму Киева, а РФ ждет дефолт – онлайн

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Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке. Тем временем РФ достигла "рекорда" – стала самой подсанкционной страной в мире. Аналитики уже прогнозируют, что такими темпами экономике РФ осталось недолго – дефолт можно ждать уже 15 апреля.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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8 марта

04:21 Вранье России окончательно взбесило США. Спикер Госдепа Нед Прайс уже в открытую потребовал от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прекратить врать.

Последней каплей стал пост от имени Лаврова на странице посольства РФ в Великобритании:

"Цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда", – заявили в Кремле.

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04:20 Во время военного положения украинским военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительно 30 тысяч гривень в месяц. Для этого Кабмин Украины внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

03:32 Аналитики просчитали, когда Россию ждет дефолт. Руководитель по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков Morgan Stanley & Co Саймон Уэвер считает, что он может наступить уже 15 апреля. Это ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые правительство РФ должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

03:18 Россия установила очередной рекорд, став страной с наибольшим числом санкций – за первые 10 дней вторжения в Украины оккупанты получили больше ограничений, чем Иран на 10 лет. Для сравнения, наводим список самых подсанкционных стран:

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Россия – 5356; Иран – 3616; Сирия – 2608; КНДР – 2077; Венесуэла – 651.

02:47 Всемирный банк утвердил для Украины пакет кредитов и грантов на сумму 723 миллиона долларов. Это немного больше, чем заявлялось ранее – тогда речь шла о 700 млн долларов.

02:19 В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.

Фото NEXTA

02:18 Российские оккупанты скинули бомбы на жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. В результате в домах начались пожары, спасатели сейчас разбирают завалы и тушат возгорания. Также оккупанты уничтожили дома в селе Бытица. По предварительной информации, есть пострадавшие, количество жертв еще устанавливают.

01:55В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также военные РФ все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом Россия хочет создать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ.

01:40 Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать домой весь украинский миротворческий контингент. Вместе с нашими военными домой вернутся и их вертолеты.

01:01 Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России. Он участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма", то есть, оккупацию.

Герасимов. Фото ГУР Минобороны

01:00 В Минобразования заявили, что Украина не может позволить себе отказ от образовательного процесса в период войны. Как будут учиться школьники и студенты – читайте в нашем материале.

00:25 Мэр Житомира Сергей Сухомлин подвел итоги дня: российские военные нанесли авиаудары по трем военным объектам. Тем временем город продолжает принимать гуманитарную помощь и помогать военным.

00:20 Россияне уже почувствовали действие санкций Visa и Mastercard против РФ из-за вторжения в Украины. Российские туристы в банкоматах аэропорта Тбилиси (Грузия) не смогли снять деньги в банкоматах. В Сети уже показали, как люди тщетно пытаются получить деньги.

00:15 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как в дальнейшем можно усилить давление на РФ.

"Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины", – написал Кулеба в Twitter.